Где и когда наблюдать редкий парад планет, как из учебника астрономии

Семь планет Солнечной системы выстроятся в ряд уже в конце этой недели, 28 февраля. В вечернее время в небе можно будет увидеть Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.

Стать свидетелями уникального астрономического события — большого парада планет — смогут все жители Земли. Небесные тела составят линию похожую на ту, что нарисована в учебнике по астрономии. Стоит отметить, что на самом деле планеты не выстраиваются в идеальный ряд, но когда небесные тела оказываются на одной стороне от Солнца, нам с Земли кажется, что они размещаются вдоль воображаемой линии.

Если погодные условия позволят, россияне смогут насладиться этим явлением, но желательно уехать за город, чтобы уличная иллюминация не мешала наблюдению. Меркурий, Венеру, Юпитер, Марс и Сатурн можно увидеть невооруженным глазом. Но чтобы полюбоваться на Уран и Нептун придется поискать телескоп, передает ScienceAlert.

Чтобы не гадать, смотря на звездное небо, видите вы парад планет или какое-то другое явление, лучше воспользоваться приложением для смартфона. Телефон поможет определить расположение небесных тел по геолокации в режиме реального времени.