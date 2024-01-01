Рада провалила постановление о продлении полномочий Зеленского

Постановление о продлении президентских полномочий Владимира Зеленского не набрало необходимого количества голосов в Верховной раде Украины. Документ набрал только 218 голосов при необходимых 226, сообщил депутат Ярослав Железняк.

В постановлении отмечалась необходимость соблюдения непрерывности власти, особенно в условиях военного положения. Соответственно, утверждалось, что президент Украины Владимир Зеленский должен выполнять свои полномочия до вступления на пост новоизбранного главы государства.

На заседании украинского парламента присутствовали еврокомиссары и представители стран Евросоюза. Несмотря на это, необходимого числа голосов постановление не набрало. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию, передает РИА Новости.