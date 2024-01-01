Научно-исследовательское судно затонуло в Черном море

Маломерное судно "Ашамба", принадлежавшее Институту океанологи имени Ширшова, затонуло в Черном море. Это произошло в акватории Новороссийска, рассказали в понедельник, 24 февраля, в оперативном штабе Красноярского края.

Как уточняется, судно затонуло в минувшие выходные — оно обледенело, утратило устойчивость и опрокинулось. Обошлось без жертв и пострадавших.

На борту "Ашамбы" находилось дизельное топливо, а потому решено оградить место затопления бонами. Предполагается, что это поможет помешать загрязнению моря нефтепродуктами, сообщает РИА Новости.

В декабре 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение два танкера с мазутом, значительное количество которого вылилось в воду. На ликвидацию последствий вышли не только многочисленные волонтеры, но и местные жители.

Поскольку речь идет о токсичных веществах, некоторые участники пострадали — ощутили недомогание и симптомы различных заболеваний. В Кремле подтвердили, что в курсе этой информации — обо всем докладывают главе государства, который лично контролирует ситуацию. Пострадавшим оказывают помощь.