Субтропический Сочи засыпало снегом

Снегопады, метель и сильный ветер - на юге страны коммунальщики в оперативном режиме ликвидируют последствия непогоды.

Сегодня в Краснодарском крае за пределами оборудованных трасс возле курорта "Роза Хутор" на склоне Аибги сошла лавина. Один из туристов перестал выходить на связь. На его поиски выдвинулись спасатели.

Засыпало снегом в минувшие выходные даже субтропический Сочи. А из-за шквалистого ветра 11 самолётов, направлявшихся в город, ушли на запасные аэродромы. Но несмотря на капризы погоды, местные жители и туристы наслаждаются зимними пейзажами. Пальмы у моря с красивыми белыми шапками. А перемещаться по улицам можно на лыжах и сноубордах.

А жители станицы Голубицкой выходят на замёрзший берег полюбоваться необычной красотой. А самые смелые бесстрашно рассекают на коньках по ледяным волнам.