Рената Литвинова показала новое лицо

Рената Литвинова несколько лет назад уехала жить во Францию. В Париже у нее есть собственная недвижимость. Однако на месте она не сидит. Актриса не только продолжает работать, но еще и много путешествует. Кроме того, Рената часто снимается в качестве модели. Для этой работы ей приходится часто менять образы. Один из них она продемонстрировала на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм".

Актриса опубликовала фотографию, на которой запечатлена крупным планом. Рената продемонстрировала выбеленное лицо, бледные губы, глаза с выкрашенными в черное ресницами и тонюсенькие нарисованные брови.

"Новое лицо", - коротко написала на английском языке Литвинова.

В комментариях поклонники неоднозначно отреагировали на метаморфозу, произошедшую с Ренатой. Одни пришли в восторг и рассыпались в комплиментах, другие сочли, что актрисе пора перестать "молодиться" и принять свой возраст.