Папа римский Франциск умер на 89-м году жизни

Скончался папа римский Франциск. Ему было 88 лет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Ватикан.

В середине февраля понтифика госпитализировали с инфекцией дыхательных путей.

У 88-летнего Франциска был диагностирован затяжной астматический респираторный криз и двусторонняя пневмония. Врачи распорядились о полном покое понтифика. Позднее он был выписан из больницы.

Накануне папа римский появился перед верующими на площади Святого Петра в Ватикане. Он заявил о необходимости надежды на мир и по традиции призвал к прекращению вооруженных конфликтов в различных регионах и оказанию помощи страдающему населению.