Турист пропал во время схода лавины возле курорта "Роза Хутор"

Турист пропал во время схода лавины в районе курорта "Роза Хутор" в Краснодарском крае. Как сообщили в МЧС России, несколько человек оказались за пределами оборудованных трасс.

По данным спасателей, снежная масса сошла на южном склоне хребта Аибги. Рядом с опасной зоной находятся два человека, они не могут самостоятельно вернуться на территорию курорта.

Отдыхающие катались на горных лыжах. По их данным, в компании был третий турист, после схода лавины он перестал выходить на связь. Спасатели МЧС России, горнолыжного курорта и службы "Кубань-СПАС" направились к месту происшествия.