Росавиация опровергла слухи о скором открытии аэропортов центра и юга России

Возобновление работы закрытых с февраля 2022 года аэропортов южной и центральной частей России пока не планируется — никакой подготовки в этом направлении нет. Об этом в понедельник, 24 февраля, рассказали в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

Как подчеркнуло ведомство, появившиеся в интернете и некоторых средствах массовой информации утверждения, будто пресловутые аэропорты срочно готовят к возобновлению работы в обычном режиме, не соответствуют реальности.

Росавиация пообещала, что заблаговременно проинформирует, если появятся какие-либо изменения в этом направлении, сообщает ТАСС.

Несколько воздушных гаваней в южных и центральных российских регионах были закрыты с началом специальной военной операции из соображений безопасности. С тех пор заработал лишь один аэропорт — в Элисте.

Российские власти не раз указывали, что украинские националисты не стесняются в выборе мишеней для атак, нацеливая удары на гражданскую инфраструктуру и мирное население. С учетом этого Министерство транспорта России распорядилось усилить защиту аэропортов от атак беспилотных летательных аппаратов.