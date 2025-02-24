Юморист Галустян колко отреагировал на санкции Евросоюза

Евросоюз ввел санкции против российского комика Михаила Галустяна. Ограничения на артиста наложены за его активную гражданскую позицию.

"Поддерживает и реализует действия и политику, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", — утверждается на сайте ЕС.

Артист молчать не стал и колко отреагировал на решение Европейского союза. Галустян не скрывает, что удивлен. "Видимо, европейским политикам уже совсем нечем крыть, если актеров и людей культуры, комиков и сатириков, несущих радость и улыбки людям, стали подвергать гонениям и санкциям. Нас много, нас Рать!" — отметил комик.

Михаил не сможет ездить в Европу и давать там концерты для русскоязычной публики, но артист не огорчился. "Вы не сможете закрыть нас всех. Вам нужно заботиться о своих гражданах. А мы еще обязательно увидимся!" — заявил он в беседе с "Газета.ру".