ПВО сбила шесть украинских дронов над тремя российскими регионами

Силы противовоздушной обороны отразили очередную попытку киевского режима атаковать объекты на российской территории. В течение полутора часов сбито шесть беспилотных летательных аппарата ВСУ, сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в военном ведомстве, дроны были уничтожены в период с 14:00 мск до 15:30 мск 24 февраля. Четыре беспилотника самолетного типа сбито над территорией Курской области. По одному беспилотному летательному аппарату уничтожено над Белгородской и Орловской областями.

Жителей Курской области заблаговременно предупредили об опасности атаки БПЛА. Оперштаб региона призвал граждан к бдительности и рекомендовал укрыться в помещениях без окон. Тем же, кто оказался на улице - зайти в ближайшее здание.