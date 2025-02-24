ВОЗ признала почти половину украинцев психически нездоровыми

Украинцы массово жалуются на проблемы с психическим здоровьем. Как сообщает Всемирная организация здравоохранения, нездорова почти половина населения страны.

ВОЗ в октябре прошлого года провела опрос, в ходе которого 68% украинцев рассказали об ухудшении своего здоровья по сравнению с периодом до 2022 года. При этом у 46% были выявлены психические проблемы, а у 39% — неврологические расстройства.

Кроме того, люди жаловались на недоступность медицинской помощи. Многие были вынуждены отложить посещение врачей на неопределенный срок из-за финансовых трудностей.