Захарова оценила новый пакет антироссийских санкций от ЕС

Пакетов европейских санкций против России становится все больше. Однако они не работают, а дела в Европе тем временем идут все хуже, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как написала дипломат в Telegram, она думала, что антироссийские санкции в Брюсселе штампуют просто по глупости. Однако теперь Захарова предполагает, что там решили создать пакеты по числу по числу стран - членов ЕС. Чтобы было, во что заворачивать, заметила представитель МИД.

Евросоюз 24 февраля ввел 16-й пакет санкций против России. В числе ограничений, в частности, запрет на импорт алюминия. Также в черный список добавлено 74 судна, якобы входящих в "теневой флот" России, 48 физических и 35 юридических лиц. В перечне и 53 компании из КНР, Турции и Казахстана. Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что ЕС будет готовить и 17-й пакет санкций против России.