Пугачева ответила заговорившей о мире Орбакайте

В конце прошлого года Кристина Орбакайте объявила об отмене концертов в России и улетела в США. Исполнительница хита "Бровки домиком" поселилась в Калифорнии вместе со своим мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавой.

На Родине артистка пока не появлялась. При том она не делает политических заявлений и продолжает через соцсети общаться со зрителями. Так, Кристина опубликовала видео, на котором прогуливается по набережной под песню "Озеро надежды" Аллы Пугачевой.

"Всем мира и добра", — подписала кадры певица, добавив к посту эмодзи голубя, который несет оливковую ветвь.

В комментариях под заметкой Орбакайте ответила Алла Пугачева. Примадонна восхитилась дочерью. "Красавица моя любимая", — написала она.

Отметим, что летом Орбакайте собирается в тур по Европе. Певица посетит Юрмалу и один из кипрских городов. Там, скорей всего Кристина встретится с Аллой Борисовной.