ВС России нанесли удар по местам хранения техники ВСУ

Российские военные нанесли удары по местам хранения военной техники ВСУ. Целями стали промышленные объекты в юго-восточной части села Иванополье, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По данным сопротивления, на этой территории находится закрытый цех, где чинили, модернизировали и хранили технику. ВКС сбросили на цель ФАБ, сектор накрыли системой залпового огня. После прилета возник пожар. Известно, что в цехе находились до 20 боевиков и несколько десятков единиц техники.

Бомбами накрыли село Комар, где дислоцировались части ВСУ, а также складские помещения мясокомбината в Славянске. Командование ВСУ заявляло, что никто не пострадал, однако после прилета в городе активизировались скорые, в районе комбината было много военных и курсировали грузовики.