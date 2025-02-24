Казачье общество "Ирбис" из Санкт-Петербурга может восстановить членство Дональда Трампа и вернуть ему звание есаула. С таким заявлением выступил атаман Андрей Поляков. По его словам, решение о восстановлении президента США в "Ирбисе" примут 10 мая.

Петербургское общество присвоило Трампу статус почетного казака и звание есаула в 2016 году. Казакам понравились заявления избранного на первый срок президента США: он говорил, что не готов кормить НАТО и желает наладить отношения с Россией. Однако в 2018 году, после обострения между Москвой и Вашингтоном, общество решило разжаловать американского лидера и исключить из организации с позором.

Теперь же, по словам Полякова, президент США вновь решил налаживать отношения с Россией. Казаки обещают, если представится случай, вручить Трампу именную шашку ручной ковки. Атаман надеется, что под руководством Трампа США покинут НАТО и наладят сотрудничество с Россией, передает "Лента.ру".