Ира Пинчук опубликовала видео, которое поставило точку в отношениях с Араем Чобаняном

Звезды "Дома-2" стали встречаться, когда оба ушли из реалити. Ира и Арай расписались в 2021 году, но свадьбу тогда они решили не играть, ведь Пинчук была уже на последних сроках беременности.

Влюбленные планировали закатить банкет, когда Ира восстановится после родов. Но потом она забеременела во второй раз и свадьбу снова отложили. Пинчук так и не смогла покрасоваться перед публикой в платье невесты и надеть фату.

После празднования дня рождения Иры хакеры взломали соцсети Арая. Они выставили на всеобщее обозрение переписки мужчины с разными дамами, были среди них и женщины с низкой социальной ответственностью, к которым, как выяснилось, Чобанян наведывался, пока Пинчук лежала в роддоме.

Ира была шокирована, она вышла в эфир на своей странице в соцсети и рыдала перед подписчиками. Но позже Пинчук взяла себя в руки. Друзья Арая и он сам утверждали, что переписки, видео и фото — фейки. Это заставило звезду "Дома-2" задуматься, и она пообещала провести расследование, и только по его результатам принимать решение о разводе.

Детективы сработали очень быстро. Не прошло и пары дней, как Ира объявила, что все было правдой, а значит они с Араем разводятся. "Мы будет хорошо общаться, как родители наших детей, но к сожалению вместе мы не будем. Вот и все. К сожалению мы разводимся", — написала Пинчук и опубликовала видео, которое навсегда поставило точку в отношениях с Чобаняном.

На видео Ира собрала все самые яркие моменты отношений с Араем. От этих кадров у поклонников пары слезы на глазах. "Очень жаль, были отличной парой. Конечно, как бы тяжело сейчас ни было, нужно жить дальше. Я надеюсь что Ира найдет по истине хорошего мужчину, который будет любить и ценить ее. На видео очень трогательные моменты, сжимается сердце", — написала одна из зрительниц "Дома-2".