Продолжается прием заявок на конкурс лучших социальных инициатив "Женщины за здоровое общество"

Продолжается прием заявок на IV Всероссийский конкурсный отбор лучших социальных инициатив "Женщины за здоровое общество". Цель проекта - поддержание национальной политики, направленной на укрепление общественного здоровья, а также объединение женщин-лидеров, занятых в соцсфере и сфере здравоохранения.

Организатором мероприятия выступил фонд Росконгресс. Проект вошел в план мероприятий Национальной стратегии действий в интересах женщин до 2030 года. Прием заявок осуществляется на сайте проекта womenforhealth.ru и продлится до 13 апреля 2025 года.

Подать заявку на участие в конкурсе может любой участник старше 18 лет, зарегистрированный на платформе "Женщины за здоровое общество". Награждение победителей и финалистов планируется в рамках XXVIII Петербургского экономического форума.

Подробные данные о мероприятии размещены на сайте.