Трамп проигнорировал прибытие Макрона в Белый дом

Дональд Трамп проигнорировал прибытие Эммануэля Макрона в Белый дом. Президент США не вышел встречать французского лидера, когда тот подъехал к резиденции на автомобиле.

Как написал в соцсети X журналист радио RFI Дэвид Томпсон, официального приема для Эммануэля Макрона по его прибытии в Белый дом не было. Исходя из этого, можно судить о значимости Франции для США.

Как сообщалось ранее, Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер решили убедить американского лидера отказаться от двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Макрон прибыл к резиденции американского лидера на автомобиле Chevrolet с флагами США и Франции. Водитель посигналил, однако на крыльцо никто не вышел. Макрон помахал рукой журналистам и зашел в здание один.