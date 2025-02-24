В Роспотребнадзоре рассказали о вспышке неизвестного вируса: уже 50 жертв

В республике Конго зафиксирована вспышка неизвестного смертельного вируса. Как сообщили в Роспотребнадзоре, выявлено около тысячи заболевших, 50 из них спасти не удалось.

У инфицированных одинаковые симптомы: озноб, головная боль, лихорадка, боль в суставах. Роспотребнадзор отметил, что ситуация держится на контроле. Опасности для россиян вспышка в Конго не представляет.

Ранее сообщалось о вероятной утечке опасных вирусов из лабораторий в Конго. Предположительно, вирусы вырвались из Национального института биомедицинских исследований в городе Гома. В этой лаборатории хранятся образцы возбудителей геморрагических лихорадок, в том числе вируса Эбола, пишет "Лента.ру".