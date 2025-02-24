Постпред России при ООН Василий Небензя назвал капитуляцию украинского режима лишь вопросом времени. По его словам, Украина стала "чем-то вроде частной военной компании, воюющей за западные геополитические интересы".

"Конфликт стал классической прокси-войной России со странами НАТО. Несмотря на это, украинская армия понесла катастрофические потери, и капитуляция киевского режима стала лишь вопросом времени", – сказал Небензя (цитата о РИА Новости).

Ранее в понедельник глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что Россия прекратит боевые действия в рамках СВО, когда будут достигнуты договоренности, устраивающие все стороны конфликта.

Со своей стороны директор СВР Сергей Нарышкин отмечал, что страны Запада планируют заставить европейцев воевать с Россией, чтобы навязать Москве затяжную борьбу, расколоть российское общество и спровоцировать "цветную революцию".