Запад стремительнее движется к расколу на два лагеря. Очевидность этого подтвердило голосование на Генеральной ассамблее ООН по украинскому вопросу. Там рассматривалось сразу два документа. Один был подготовлен европейскими странами и Киевом. Против высказались 18 государств в том числе США. Голосовали и по американскому проекту резолюции. И её даже приняли, но с поправками европейцев, которые кардинально изменили тональность подготовленного США документа.

93 страны – "за". 18 – "против". 65 - воздержались. Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине. В ней Москву призывают немедленно и безоговорочно вывести все войска и в одностороннем порядке прекратить боевые действия. Это уже не первый подобный документ рекомендательного, а не обязательного характера. Необычно то, что впервые США не только не стали его соавторами. Проголосовали против. То есть вместе с Россией и против Европы с Киевом, которые продавливали именно этот вариант.

"Засевшего в Киеве бывшего артиста комического жанра крайне беспокоит прямой разговор между Россией и США о том, как урегулировать украинский кризис и устранить причины, которые привели к его возникновению, что кардинальным образом оздоровило бы международную обстановку", - сказал Василий Небензя.

Ветер перемен в отношениях России и США едва только подул, а, по сути, уже привел к тектоническим сдвигам в мировой политике. За всеми антироссийскими проектами в ООН всегда стоял коллективный запад во главе с американцами. А теперь, получается, это уже не коллектив и не запад, а просто кучка отдельных русофобских стран.

Штаты требовали отозвать европейско-киевский проект резолюции по Украине и в пику ему предложили нейтральный вариант. В котором нет обвинений в адрес нашей страны в начале конфликта. А есть призыв к его скорейшему завершению. На Совбез ООН, чьи решения, в отличие от Генассамблеи, обязательны, вынесен американский, условно называемый мягким, вариант. Теперь администрации Трампа приходится отбиваться от обвинений в сговоре с Москвой и капитуляции.

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