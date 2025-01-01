31-летняя россиянка победила в конкурсе "Мисс Европа — 2025"

В Ливане прошел конкурс красоты "Мисс Европа — 2025". Победу одержала россиянка Юлия Павликова. Девушке 31 год, она родилась в Крыму.

Второе место досталось украинке, третье — представительнице Болгарии, четвертое — девушке из Греции. Пятерку финалисток замкнула участница из Македонии.

Второй год главной красавицей Европы становится конкурсантка из России. Звание "Мисс Европа—2024" принадлежит Розе Гадиевой из Республики Татарстан. Именно она вручила Павликовой корону.

"Историческое событие за всю историю конкурсов красоты — победу дважды одержала Россия, два года подряд!" — написала Гадиева на своей страничке в соцсети.

Юлия также поделилась своими эмоциями от победы. Павликова отметила, что она является мировой рекордсменкой и финалисткой крупных международных конкурсов "Большой четверки": "Мисс Земля", "Мисс Гранд Интернешнл", "Мисс Вселенная".

"Этот год стал особенным, так как впервые за многие годы в финале встретились представительницы России и Украины. Этот момент церемонии был поистине волнующим и запоминающимся для всех участниц и гостей, собравшихся в зале", — заявила Юлия в своем паблике.