Сеул отменил санкции на поставку в Россию медицинского оборудования

Санкционные ограничения на поставку в Россию медицинского оборудования из Южной Кореи отменяет Сеул. Решение вступит в силу 28 февраля, сообщило южнокорейское министерство промышленности.

Как отмечается в сообщении ведомства, экспорт в Россию названного оборудования в исключительном порядке освобождается от необходимости получения индивидуальных разрешений. Санкции отменяются с учетом сложностей, о которых заявляли в последнее время компании-экспортеры.

В Сеуле поясняют, что речь идет о медицинском оборудовании, которое "носит гуманитарный характер. Вероятность использования таких аппаратов – в частности, рентгеновских - в качестве вооружения относительно небольшая, приводит пояснение министерства РИА Новости.