Зеленский надумал подписать сделку по недрам в Вашингтоне

Украина собирается подписать соглашение о полезных ископаемых в Вашингтоне. С таким заявлением выступил украинский лидер Владимир Зеленский во время встречи G7 в онлайн-формате с участием президента США.

Дональд Трамп участвовал в этой встрече вместе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и прибывшим в Белый дом президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Американский лидер на слова Зеленского никак не отреагировал – несмотря на то, что глава киевского режима обратился к нему лично с просьбой подтвердить сохранение поддержки Киева Вашингтоном.

Зеленский пытается добиться встречи с Трампом. Однако американский президент пока не приглашал его в Вашингтон и не предлагал провести переговоры в третьей стране. Украинский лидер отказался подписать соглашение о полезных ископаемых во время визита в Киев министра финансов США Скотта Бессента, а затем во время встречи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Мюнхене, напоминает ТАСС.