Генеральная Ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине. За проголосовали 93 страны, 18 были против, 65 воздержались. Документ подготовила Украина в соавторстве с более чем 50-ю странами — Британией, Францией, ФРГ, Канадой, Швейцарией, Польшей, странами Прибалтики и другими. Кроме США, Америка предлагала свой вариант резолюции.

В тексте документа от Москвы требуют "немедленно, полностью и безоговорочно вывести вооруженные силы с территории Украины" и в одностороннем порядке прекратить боевые действия.

При этом о террористических атаках Киева против мирных граждан России, а также о присутствии украинских военных в Курской области, в проекте резолюции даже не упоминается. Забыли в ООН упомянуть и о праве народов на самоопределение, которое закреплено в Уставе самой Организации, пишет РИА Новости.

Отметим, что Соединенные Штаты отказались поддержать антироссийский проект резолюции Генассамблеи ООН по Украине и призывали ее отозвать. Как сообщила временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши, западный проект резолюции ГА ООН не остановит гибель людей. У Америки есть свой проект документа.

Вашингтон предложил нейтральный вариант, в котором нет излюбленных западных формулировок, а конфликт называется российско-украинским. Документ призывает к скорейшему прекращению противостояния и прочному миру между Украиной и Россией.