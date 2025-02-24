Трамп: США и Россия обсуждают крупные экономические проекты

Вашингтон и Москва обсуждают экономические проекты в рамках переговоров по Украине. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

"Я веду серьезные переговоры с президентом России Владимиром Путиным относительно окончания войны, а также о крупных сделках по экономическому развитию, которые будут заключены между Соединенными Штатами и Россией", - отметил Трамп (цитата по РИА Новости).

Он также заявил, что США не должны терять деньги на помощь Украине, сделка по редкоземельным металлам позволит это исправить. Ранее сообщалось, что Киев собирается подписать соглашение о полезных ископаемых в Вашингтоне.

В МИД России сообщили, что переговоры Москвы и Вашингтона по раздражителям в двусторонних отношениях пройдут на следующей неделе. Как отмечается, диалог будет вестись на уровне директоров департаментов МИДов.

18 февраля в Эр-Рияде прошла встреча российской и американской делегаций.