Дочь оставила публичное послание Успенской, в котором упомянула бога

Татьяна Плаксина публично обратилась к маме в важный день. Дочь поздравила Любовь Успенскую с 71-летием.

Наследница певицы опубликовала архивное фото, на котором позирует с мамой, и трогательно его подписала. "Мы с тобой прошли через огонь и воду и вышли сухими из воды, благодаря той невероятной любви, которая нас объединяет", — заявила Татьяна.

Видимо, Плаксина так аккуратно намекнула на скандалы, что устраивала матери. Даже в прошлом году Татьяна попортила нервы Успенской. Девушка сбежала из дома, наговорила гадостей о матери, а потом вернулась.

"Я тебе желаю, чтобы Господь воздал за все твои переживания, чтобы твоя красота продолжала цвести — как внутренняя, так и внешняя. Чтобы ты радовалась каждое мгновение своей жизни — потому что когда радуешься ты, радуется и сердце мое и все вокруг", — отметила Плаксина в своем поздравлении.

Напомним, что несколько лет назад Татьяна упала с велосипеда и получила серьезные травмы. Девушке пришлось перенести несколько операций, ей буквально собирали заново челюсть. За все хирургические вмешательства платила Успенская. Певица старалась сделать все, чтобы ее дочь снова стала красавицей. Но Плаксина не оценила. Татьяна пришла к журналистам и обвинила маму в жестоком обращении.

Родственницы несколько лет после этого не общались. Лишь спустя время Любовь Залмановна смогла наладить отношения с дочерью. Сейчас Татьяна живет с мамой, и очень часто они выходят вместе на сцену.