Трамп надеется на скорое заключение сделки с Украиной

Дональд Трамп надеется на очень скорое подписание сделки с Украиной по редкоземельным металлам. Американский лидер подчеркнул важность жизненно необходимой "Сделки о критических минералах и редкоземельных элементах" между Вашингтоном и Киевом.

Трамп подчеркнул, что Вашингтон не должен терять деньги на помощи Украине. По его словам, все участники поставили перед собой цель положить конец конфликту на Украине, передает РИА Новости.

Кроме того, президент США сообщил, что ведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Как сообщил Трамп, они обсуждают окончание конфликта на Украине, а также крупные экономические проекты между США и Россией.