В Нью-Йорке скончалась культовая соул-исполнительница и звезда джаза Роберта Флэк. Артистке, спевшей хит The First Time Ever I Saw Your Face, было 88 лет.

Как рассказала семья Флэк, певица ушла мирно в своей квартире утром 24 февраля. В последние мгновения ее окружали близкие, пишет издание Variety.

На весь мир Роберта прославилась, когда ее песня The First Time Ever I Saw Your Face прозвучала в фильме Клинта Иствуда "Сыграй мне перед смертью". За эту композиции Флэк удостоена премии "Грэмми".