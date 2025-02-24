Стало известно о включенных в проект сделки США с Киевом российских территориях

Российские территории упомянуты в проекте договора Украины и США по природным ресурсам. Уточняется, что значительная часть минеральных богатств находится в присоединенных к России регионах, сообщает портал Axios.

В СМИ ранее появились подробности соглашения Украины и США по природным ресурсам. Сообщается, что в рамках сделки по минералам Вашингтон обязался содействовать долгосрочному миру.

Соглашение предусматривает создание "Инвестиционного фонда реконструкции" под совместным управлением США и Украины. Киев должен будет внести в него 500 миллиардов долларов. В фонд будет направляться 50% доходов Украины от извлекаемых ресурсов, включая полезные ископаемые, нефть и газ.