"Только Бородиной не говорите": Стало известно, сколько Омаров потратил на дом для новой жены

Курбан Омаров сделал жене роскошный подарок. За рождение сына бизнесмен купил Лере коттедж в Подмосковье.



Жена Омарова похвасталась подарком, выставив в соцсети видео, снятое рядом с домом. Как внутри выглядит особняк, супруги пока не показывают, скорей всего, там сейчас ремонт, поэтому особо и нечего выставлять на обозрение.

Однако поклонников пары и светских сплетников больше всего интересует, сколько же Омаров заплатил за особняк. Примерную стоимость коттеджа назвала специалист по недвижимости Малышева Наталья.

"Стоимость дома в районе 250 миллионов рублей. Здесь территория достаточно большая, а земля сейчас в цене. Особенно в Подмосковье, а особенно в зеленой зоне. Поэтому домик достаточно дорогой", — сообщила в беседе с порталом "Звездач" эксперт.

В соцсетях новость о приобретении Омаровым дома приняли неоднозначно. Одни поздравляли Курбана, а другие сочувствовали его бывшей жене Ксении Бородиной, мол, она годами содержала мужчину, а он оказывается и сам способен себя обеспечить.

"Вы только Бородиной цену дома не говорите, а то она с ума сойдет"; "Как это странно, при Ксюше был гол как сокол, а сейчас особняки дарит"; "Слышите? Это где-то орет матом одни из бывших участниц "Дома-2"", — шутят пользователи Сети, обсуждая новость в тематических пабликах.