Париж и Лондон подготовили свой мирный план для Киева. Франция и Великобритания готовы предоставить Украине гарантии безопасности – вплоть до отправки воинских контингентов, заявил французский лидер Эммануэль Макрон.

Макрон выступил с таким заявлением на встрече с американским президентом Дональдом Трампом Макрон. Трансляцию вел Елисейский дворец в социальной сети Х.

В то же время президент Франции заявил, что забрать замороженные российские активы невозможно. По словам Макрона, это противоречит международному праву, которое Париж намерен соблюдать. Французский лидер считает, что вопрос активов должен рассматриваться как часть переговорного процесса по Украине, передает РИА Новости.