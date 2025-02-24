Трамп вновь заявил о намерении встретиться с Путиным

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным, детали этого вопроса прорабатываются.

"Мы прорабатываем все детали, но да, в какой-то момент я также встречусь с президентом Путиным", – заявил Трамп (цитата по РИА Новости).

Ранее в понедельник Трамп заявил о серьезном обсуждении с Путиным окончания конфликта на Украине. По его словам, Вашингтон и Москва обсуждают экономические проекты в рамках переговоров.

18 февраля в Эр-Рияде прошла встреча российской и американской делегаций, она стала первым шагом к началу переговоров между Россией и США на высшем уровне. Второй раунд переговоров намечен на 25 февраля.