Макрон признал, что забрать замороженные российские активы невозможно

Изъятие замороженных российских активов не представляется возможным. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с главой США Дональдом Трампом.

По словам Макрона, конфискация противоречит нормам международного права. Французский лидер подчеркнул, что вопрос использования замороженных средств России должен рассматриваться в рамках переговоров по Украине.

"Эти активы не могут быть односторонне конфискованы. Их статус необходимо обсуждать за столом переговоров, как часть комплексного диалога", — заявил Макрон на пресс-конференции, которая траслировалась в социальной сети X.

Ранее о замороженных российских активах высказалась верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Она заявила, что ЕС не имеют общего желания конфисковать средства, принадлежащие России.

Напомним, что президент Владимир Путин еще летом прошлого года предупредил, что любые попытки стран Запада изъять российские активы будут считаться воровством. Москва подобное не оставит безнаказанными.