Анастасию Костенко поздравляют с пятой беременностью

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко воспитывают четверых совместных детей. Всего у футболиста пять наследников. Но, похоже, спортсмен не намерен останавливаться на достигнутом.

На днях Анастасия спровоцировала слухи о новой беременности. Поздравляя мужа с Днем защитника Отечества, модель использовала провокационную формулировку.

"С тобой настолько надежно, что пятый не за горами. Дима, с праздником, любовь моя!" — написала Костенко на своей странице в соцсети.

Поклонники пары тут же припомнили, что совсем недавно Настя позировала перед фотографом в облегающем платье, и ее животик очень заметно выпирал. Тогда многие подумали, что жена Тарасова просто еще не восстановилась после четвертых родов. Но после такого послания мужу, народ принялся поздравлять супругов с грядущим пополнением.

"Ого! Настя, ну вы героиня, так скоро за пятым пошли!"; "Вперед Дима! Надо собрать футбольную команду"; "Поздравляю! Дети это счастье, а у вас оно теперь умножится на пять", — пишут поклонники в комментариях под постом Костенко.