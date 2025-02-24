Путин высказался о развитии отрасли редкоземельных металлов

Редкоземельные металлы являются важнейшей ресурсной базой современной экономики. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Глава государства объяснил важность развития данной отрасли.

Так, по словам Путина, модернизация этой отрасли требуется для успешной конкуренции на мировых рынках и развитии важнейших сфер экономики нашей страны.

"Редкие металлы востребованы в микроэлектронике, в энергетике, в создании инфраструктуры цифровой экономики, во многих секторах гражданской и оборонной сферы. По сути, речь идёт практически обо всех отраслях нового технологического уклада, который задаёт динамику общемирового прогресса", - сказал Путин (цитата по РИА Новости).

Ранее понедельник стало известно, что США и Россия обсуждают крупные экономические проекты в рамках переговоров по Украине.

Между тем президент США Дональд Трамп предложил Киеву подписать сделку, в результате которой США получат доходы от продажи украинских полезных ископаемых.