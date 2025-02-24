Президент Украины Владимир Зеленский загнал себя в тупик, запретив себе переговоры с Москвой. Об этом заявил в понедельник президент России Владимир Путин.

По его словам, шансы Зеленского победить на выборах президента Украины равны нулю. Президент России добавил, что Зеленский становится токсичной фигурой.

Глава российского государства также заявил, что возможное соглашение по недрам между США и Украиной никак не касается нашей страны, передает РИА Новости.

Ранее в понедельник Путин высказался о развитии отрасли редкоземельных металлов. Модернизация отрасли требуется для успешной конкуренции на мировых рынках, отметил президент.