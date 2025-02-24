Путин оценил планы Трампа по Украине

Президент США Дональд Трамп намерен оздоровить политическую обстановку на Украине. Об этом в понедельник заявил президент России Владимир Путин.

По словам российского лидера, Трамп действует прямолинейно, без особых стеснений, передает РИА Новости. Путин также рассказал, что наша страна готова предложить Вашингтону совместную работу в области редких металлов.

Ранее Трамп вновь заявил о намерении встретиться с Путиным. Детали в настоящее время прорабатываются.

Напомним, встреча российской и американской делегаций состоялась 18 февраля.