Эммануэль Макрон выступил за возобновление диалога с Россией по Украине.

При этом он отметил, что урегулирование конфликта "должно быть" с условием предоставления "гарантий безопасности" для Украины.

Другие заявления президента Франции:

- Сделка по редкоземельным металлам между Киевом и Вашингтоном поможет обеспечению суверенитета Украины;

- Сейчас в США новая реальность и новая администрация, поэтому эта дискуссия может быть полезной;

- Многие страны в ЕС и вне ЕС готовы отправить войска на Украину в качестве гарантии после подписания мирного соглашения;

- Если Россия нарушит соглашение о мире, то будет иметь дело со всеми странами, которые участвовали в переговорах.