Эммануэль Макрон выступил за возобновление диалога с Россией по Украине.
При этом он отметил, что урегулирование конфликта "должно быть" с условием предоставления "гарантий безопасности" для Украины.
Другие заявления президента Франции:
- Сделка по редкоземельным металлам между Киевом и Вашингтоном поможет обеспечению суверенитета Украины;
- Сейчас в США новая реальность и новая администрация, поэтому эта дискуссия может быть полезной;
- Многие страны в ЕС и вне ЕС готовы отправить войска на Украину в качестве гарантии после подписания мирного соглашения;
- Если Россия нарушит соглашение о мире, то будет иметь дело со всеми странами, которые участвовали в переговорах.