Возможное соглашение по недрам между США и Украиной никак не касается России. Об этом в понедельник, 24 февраля, заявил президент России Владимир Путин.

Главные заявления Владимира Путина:

- Ресурсы редкоземельных металлов на Украине еще требуют оценки;

- Россия готова работать с иностранными партнерами в сфере разработки редкоземельных металлов;

- Зеленский становится токсичной фигурой для ВСУ, он загнал себя в тупик, запретив себе переговоры с Россией;

- Рейтинг Зеленского в два раза ниже, чем у Залужного;

- После отмены военного положения Зеленскому придется идти на выборы;

- Россия ничего не имеет против сохранения украинской государственности, но территория не должна использоваться как враждебный плацдарм для России;

- Трамп хочет оздоровить политическую обстановку на Украине;

- Россия и США могли бы договориться по сокращению вооружений на 50%.