Возможное соглашение по недрам между США и Украиной никак не касается России. Об этом в понедельник, 24 февраля, заявил президент России Владимир Путин.
- Ресурсы редкоземельных металлов на Украине еще требуют оценки;
- Россия готова работать с иностранными партнерами в сфере разработки редкоземельных металлов;
- Зеленский становится токсичной фигурой для ВСУ, он загнал себя в тупик, запретив себе переговоры с Россией;
- Рейтинг Зеленского в два раза ниже, чем у Залужного;
- После отмены военного положения Зеленскому придется идти на выборы;
- Россия ничего не имеет против сохранения украинской государственности, но территория не должна использоваться как враждебный плацдарм для России;
- Трамп хочет оздоровить политическую обстановку на Украине;
- Россия и США могли бы договориться по сокращению вооружений на 50%.