Россия призывает не дать "просроченному киевскому князьку и его кукловодам" сорвать усилия Москвы и Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Об этом во вторник, 25 февраля, заявил Василий Небензя.

По словам российского постпреда при ООН, сейчас Европа является единственным игроком, желающим продолжения конфликта на Украине и сопротивляющимся его урегулированию, заявил Небензя.

РФ расценивает принятую в СБ ООН резолюцию США по Украине как отправную точку для дальнейших усилий по мирному урегулированию конфликта.