Российская армия продолжила нанесение высокоточных ударов по украинским тылам. Ночью и утром в красной зоне оказалась практически вся территория страны. Взрывы гремели в Киеве, Сумах и Харькове.

Тем временем наши войска в зоне спецоперации освободили село Тополи, которое находится на западном берегу реки Оскол.

На дзержинском направлении экипаж танка Т-80 мотострелковой бригады уничтожил пункт управления беспилотниками. Киевских боевиков, запускавших дроны в сторону наших подразделений, засекла разведка. Координаты передали танкистам, которые с закрытой огневой позиции точно поразили цель. Это позволило штурмовым группам продвинуться вперед и занять опорник противника.

В курском приграничье расчеты буксируемых гаубиц "Мста" гвардейцев-мотострелков группировки "Север", получив координаты от операторов наших "птичек", нанесли удары по укреплениям, пункту управления беспилотниками и живой силе ВСУ. И хотя огневое поражение велось с расстояния в несколько десятков километров, точность попадания - практически ювелирная.

Боевиков и бронетехнику противника с воздуха накрыл экипаж вертолета Ми-28НМ, отработав ракетами по заданным целям. "Ночной охотник" в очередной раз пришел на помощь нашим штурмовикам на земле, расчистив им путь для наступления.