Представлены новые герои СВО.

Максим Яковлев, стрелок отряда "БАРС", заметил приближение группы диверсантов и с сослуживцами открыл огонь по врагу. Противник пустил в ход FPV-дроны. Несколько из них Максим уничтожил, но один коптер сдетонировал. Даже получив ранение, Яковлев не покинул поле боя до прибытия подкрепления.

Рядовой Андрей Коваленко скрытно подобрался к вражескому опорнику, броском гранаты уничтожил пулеметный расчет неприятеля, а после ворвался в окоп и ликвидировал большую часть радикалов. Во время штурма противник был выбит с занимаемых позиций.