СБ ООН одобрил предложенную США резолюцию по Украине

Совет безопасности ООН одобрил предложенную США резолюцию по Украине, отклонив антироссийские поправки ряда европейских стран.
Впервые с начала конфликта Вашингтон отказался от выпадов в адрес Москвы. В тексте выражается сожаление по поводу трагической гибели людей в ходе боевых действий и призыв к скорейшему установлению мира.
Наш постпред Василий Небензя подчеркнул: именно европейские спонсоры киевского режима сейчас остаются сторонниками продолжения войны, выступая даже против своих американских партнеров.
"Мы отмечаем конструктивные подвижки в позиции США по украинскому конфликту, попыткой воплотить которые, как мы понимаем, стал внесенный на рассмотрение СБ проект резолюции. Но не будем обольщаться: "партия войны" в лице киевского режима и его европейских спонсоров отнюдь не сдалась, и сегодняшняя попытка испортить и извратить американский текст это со всей очевидностью показывает", - сказал дипломат.