Совет безопасности ООН одобрил предложенную США резолюцию по Украине, отклонив антироссийские поправки ряда европейских стран.

Впервые с начала конфликта Вашингтон отказался от выпадов в адрес Москвы. В тексте выражается сожаление по поводу трагической гибели людей в ходе боевых действий и призыв к скорейшему установлению мира.

Наш постпред Василий Небензя подчеркнул: именно европейские спонсоры киевского режима сейчас остаются сторонниками продолжения войны, выступая даже против своих американских партнеров.