Насколько существенно будущее правительство Германии будет отличаться от прежнего? Сохранит ли оно курс на поддержку киевского режима? И кем - союзниками или врагами - станут Фридрих Мерц и Дональд Трамп?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил доцент Финансового университета при правительстве России Александр Камкин.

"Скорее всего, мы будем иметь дело с новой редакцией большой коалиции. ХДС и СДПГ. Но некоторая интрига сохраняется. Сара Вагенкнехт не согласна с результатами. Ей не хватило буквально 13 тысяч голосов, и она собирается пойти в суд. Если в суде она победит, то ее франция получит пять процентов в Бундестаге. Соответственно, мандаты немного перераспределятся. И общее количество мест у ХДС и СДПГ сократится. Оно будет меньше, чем проходной балл для создания двухпартийной коалиции", - рассказал эксперт.

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