В США предложили называть матерей "оплодотворенными лицами"

Есть в Америке штат Висконсин. В Висконсине есть губернатор Тони Эверс. Демократ, конечно. И этот демократ предложил принять закон о том, что такое мать. И если Ассамблея штата, то есть местный парламент, проголосует за этот бред, никто не будет называть женщину матерью. А будет она "оплодотворенное лицо".

Если женщина-мать должна называться "оплодотворенным лицом", как теперь называть отца? Кто теперь мужчина? Этот герой, примерный муж и будущий отец? Получается, "оплодотворитель"? "Осеменитель"?. Может быть, губернатор Висконсина наслушался аграриев и решил ударить конкретикой? Не всякий "осеменитель" подойдет "оплодотворяемому лицу".

Даже ученые подключились к дискуссии, кого считать женщиной. Дебаты проходили в американском Сенате.

В либеральном мире чем дальше, тем веселее. История о том, что Брижит Макрон, супруга президента Франции, - мужчина, подошла к финалу. Американская журналистка Кэндис Оуэнс провела расследование и выяснила, что Брижит не просто мужчина: "Потому что я знаю, осталось много вопросов: является ли Брижит Макрон, первая леди Франции, биологическим отцом Эмманюэля Макрона?". Занавес.

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