Гороскоп на сегодня, 26 февраля, для всех знаков зодиака

Овны

Этот день прекрасен для путешествий или получения новых знаний. Уверенность в себе возрастет, и вы почувствуете, что усилия начинают приносить плоды.

Тельцы

Делайте деньги! Возможно, вы получите полезную информацию, которая откроет перед вами новые возможности для инвестиций или деловых сделок.

Близнецы

Это ваш день! Трин Луны с Юпитером в Близнецах поможет заявить о себе, наладить личные связи и начать новые проекты. Вдохновение будет приходить легко.

Раки

Звезды дают вам возможность отпустить переживания и разобраться в себе. Откровение свыше поможет освободиться от внутренних барьеров и двигаться дальше.

Львы

Этот день хорош для того, чтобы искать единомышленников, своих людей. Вы почувствуете, что поддержка окружающих помогает вам двигаться вперед.

Девы

Ваши идеи будут востребованы, и вы сможете двигаться к карьерным вершинам. Это время для того, чтобы заявить о своих профессиональных амбициях.

Весы

Не пора ли задуматься о новых направлениях в жизни? Вам захочется отправиться в путешествие или записаться на курс, который даст вам новые перспективы.

Скорпионы

В личной жизни представителей этого знака сегодня будет царить долгожданное взаимопонимание. Отношения с партнером могут стать более глубокими и искренними.

Стрельцы

Звезды помогут наладить добрые отношения с коллегами, друзьями или романтическим партнером. Это день эмпатии, взаимности и дружелюбия.

Козероги

Сегодня вам удастся организовать работу, наладить распорядок дня, найти баланс между трудом и отдыхом. Вы почувствуете, что тело и разум находятся в гармонии.

Водолеи

Дружеская связь Луны в Водолее с Юпитером поможет вам проявиться. Вы будете в центре внимания и сумеете привлечь взоры окружающих к своим талантам.

Рыбы

День акцентирует внимание на доме и семейных делах. Вам удастся наладить гармонию в личной жизни и создать уютное пространство для себя и своих близких.