Российская система ПВО сбила 19 украинских беспилотников

Киевский режим снова попытался совершить террористические акты на территории России с применением беспилотных летательных аппаратов. Об этом во вторник, 26 февраля, рассказали в российском Министерстве обороны.

Как уточняет ведомство в своем Telegram-канале, в ночь на 25 февраля система противовоздушной обороны успешно перехватила и ликвидировала 19 украинских беспилотников.

При этом 16 БПЛА ликвидировано над территорией Брянской области, два — над территорией Курской области и один — над территорией Калужской области.

Ранее сообщалось, что для защиты важных масштабных объектов от летающих беспилотников в России создана система безопасности "Пятница". Один из разработчиков системы рассказал, что "это программное решение, объединяющее все в единый центр".

Между тем Росавиации пришлось опровергать утверждения о том, будто аэропорты юга и центра страны, закрытые с началом спецоперации, срочно готовят к возобновлению работы в обычном режиме. На самом деле эти воздушные гавани пока не планируют открывать.