Путин допустил соглашение с США о 50%-м сокращении оборонных бюджетов

Россия открыта идее сокращения расходов бюджета на оборонные цели при достижении соответствующей договоренности с Соединенными Штатами. Об этом рассказал российский лидер Владимир Путин.

Как подчеркнул президент России, по этому вопросу "мы могли бы договориться с США", тем более что "идея хорошая". Если бы в Вашингтоне урезали свои оборонные расходы на 50%, Москва сделала бы то же самое.

Нельзя исключать вероятность присоединения к этой инициативе и других государств, отметил Владимир Путин, допустив, что "КНР потом бы присоединилась, если захочет".

Комментируя инициативу сокращения оборонных расходов, глава государства заявил, что "предложение хорошее, мы готовы к дискуссиям на этот счет" (цитаты по "Интерфаксу").

Ранее Владимир Путин отмечал, что расходы по линии Министерства обороны составляют 6,7% федерального бюджета, а "на всю оборонную безопасность — 8% с небольшим", причем "это не критично пока".

Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что рисков расшатывания российской экономики в свете увеличения расходов на военные и оборонные нужды нет. Проект трехлетнего бюджета России — тщательно сбалансированный и выверенный, заявил политик.