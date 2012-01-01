Дмитрий Певцов: "После этого жизнь поделилась на "до" и "после"

В 2012 году у Дмитрия Певцова умер сын Даниил. Удивительно похожий на актера, Даня пошел по стопам именитого родителя и тоже увлекся кино. Однако раскрыть свой талант полноценно не успел - ему было 22 года, когда его не стало.

Новость о смерти сына сразила Дмитрия Певцова. После похорон он долго не мог прийти в себя, замкнулся и впоследствии признавался, что в буквальном смысле не мог жить. Его спасла только вера.

"Я здесь перед вами сижу, потому что в определенный момент жизни прочел книгу "Несвятые святые" и пришел в храм. Иначе я бы не выжил. Даже моя супруга, мое счастье, мой свет в окошке — не уверен, что она могла бы меня вытащить из ситуации, которая произошла в нашей семье. Но именно после этого жизнь поделилась на "до" и "после", - сообщил Дмитрий Певцов в эфире "Москва 24".

Постепенно жизнь актера наладилась. Он не только регулярно посещает храм, но и приобщил к вере супругу Ольгу Дроздову. Отметим, что от нее у артиста есть сын Елисей.

Напомним, сын Даниил родился у Дмитрия Певцова от однокурсницы Ларисы Блажко. Вместе они были недолго. В основном наследника воспитывала она одна. Актер же долгое время не общался с Даниилом. Лишь вмешательство и настойчивые просьбы Ольги Дроздовой заставили Певцова сойтись с сыном. В результате со временем их отношения наладились.